Polizei Düren

POL-DN: Flüchtiger Pritschenwagen gesucht

Niederzier (ots)

Auf der Sophienhöhe kam es Ende Mai zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der Fahrer eines Kleinlasters entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach ihm und nach Zeugen des Vorfalls.

Der Unfall geschah bereits am Donnerstag, den 28.05.2020, wurde jedoch erst vergangene Woche bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die nun angelaufenen Ermittlungen konzentrieren sich auf den Fahrer eines blauen Lkw mit Ladefläche und grüner Plane. Dieser soll gegen 19:45 Uhr einen Wanderweg auf der Sophienhöhe mit unangemessener Geschwindigkeit befahren haben, so dass ein entgegen kommender Radfahrer ein Brems- und Ausweichmanöver durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zu einer Kollision kam es tatsächlich nicht, doch der Mountainbiker kam zu Fall und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war der Lastwagen nicht mehr vor Ort. Zeugen sprachen den Radler an und sagten aus, sie hätten des Pritschenwagen gesehen und auch dessen unangemessene Fahrweise beobachtet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der Fahrer des Lastwagens, der sich seiner Unfallbeteiligung möglicher Weise gar nicht bewusst ist, wird gebeten, sich zu melden. Auch die Zeugen, die sich auf der Sophienhöhe zu erkennen gaben, mögen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

Der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats ist unter der Telefonnummer 02421 949-5233 zu erreichen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

