POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz, Unfälle und zerkratzter Audi

Aalen-Dewangen: Missgeschick

Ein 76-Jähriger setzte am Freitagvormittag gegen 11 Uhr versehentlich eine Thujahecke samt Jägerzaun in Brand. Der Mann wollte eigentlich nur Unkraut abflammen. Es wurden etwa vier Meter Hecke und Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Dem Mann gelang es mit weiteren Personen mit Feuerlöschern das Feuer weitestgehend zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Rest. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro.

Abtsgmünd: Radfahrer gestürzt

Ein 55 Jahre alter Radfahrer befuhr am Freitag gegen 10.10 Uhr den Radweg an der B19. Am Ortsausgang von Reichertshofen musste er einem Pkw ausweichen, dessen Fahrer aus einer Hofausfahrt fuhr. Hierbei stürzte der Radler mit seinem Rennrad und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aalen: Unfall

Am Freitagmorgen fuhr ein 59 Jahre alter Opel-Fahrer von der Industriestraße in die Ulmer Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 42 Jahre alten Autofahrerin, die ihrerseits von der Ulmer Straße in die Industriestraße abbog. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro. Zudem wurde die Frau leicht verletzt.

Bopfingen: Beschädigter Verteilerkasten

Auf rund 1500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeuglenker von Mittwoch auf Donnerstag an einem Stromverteilerkasten hinterließ. Dieser steht neben Gehweg in der Ostalbstraße von Trochtelfingen. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020.

Waldstetten: Audi zerkratzt

Auf dem Parkplatz eines Discounters im Almenweg wurde bereits zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag ein Audi A 3 auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 1200 Euro.

