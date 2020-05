Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Holzdiebstahl - Sachbeschädigungen - Unfall - Diebstahl von Baustelle

Aalen (ots)

Kreßberg: Sachbeschädigungen

Das Buswartehäuschen in der Dinkelsbühler Straße in Bergbronn wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend beschädigt. An der linken, inneren Seite wurden Ziffern eingebrannt. Zudem wurde ein Busfahrplan-Schild abgerissen. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Ein unmittelbar in der Nähe stehender, abgemeldeter PKW wurde ebenfalls beschädigt. An dem Fahrzeug wurde vermutlich mittels einem Bunsenbrenner die Kunststoffstoßstange beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können oder die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962/379 in Verbindung zu setzen.

Fichtenberg: Holzdiebstahl

Im Köpflesweg wurden aus einem Flurstück zwischen dem 01.05. und dem 20.05.20 insgesamt 24 Tannenrundholzstämme im Wert von etwa 700 Euro entwendet. Die Stämme waren etwa 5 Meter lang. Zum Abtransport musste ein Langholz-LKW oder ähnliches verwendet worden sein. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Bühlertann: PKW gestreift

Beim Vorbeifahren streifte am Freitag um 10:10 Uhr ein 86-jähriger Lenker eines PKW BMW einen PKW Skoda Octavia, welcher am rechten Fahrbahnrand der Seestraße geparkt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4800 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Baustelle

Aus einem Baucontainer, welcher auf einer Baustelle in der Reinhold-Maier-Straße abgestellt war, wurde zwischen dem 22.05. und dem 26.05.20 eine Stichsäge und eine Bohrmaschine entwendet. Zudem wurden von der Baustelle diverse Baumaterialien im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zum Abtransport muss ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

