POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 23.04.2020

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach Diebstahl aus Pkw, Liederbach am Taunus, Bonifatiusstraße, Donnerstag, 23.04.2020, 03:00 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht konnten Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus einen 20-Jährigen aus Bad Soden festnehmen, der im Verdacht steht, in Liederbach mindestens einen Pkw geöffnet und aus dem Innenraum Bargeld gestohlen zu haben. Um kurz vor 03:00 Uhr wurde der Besitzer eines Audi über eine auf seinem Handy installierte Software darauf aufmerksam gemacht, dass es soeben zu einer Straftat an seinem unter einem Carport in der Bonifatiusstraße geparkten Fahrzeug komme. Demnach hatte er zwei Personen entdeckt, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten, dann jedoch auf Fahrrädern flüchteten, nachdem sie von einer aktivierten Alarmanlage aufgeschreckt worden waren. Daraufhin alarmierte er umgehend die Polizei, die im Verlauf von Fahndungsmaßnahmen den hinreichend polizeibekannten 20-Jährigen antreffen und festnehmen konnte. Der zweite Tatverdächtige flüchtete, wobei konkrete Hinweise darauf vorliegen, dass es sich bei ihm um einen 20-Jährigen aus Schwalbach am Taunus handelt. Auch er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Zur Tatzeit soll er einen roten Pullover, eine blaue Weste sowie eine Basecap getragen haben. Weitere Ermittlungen am Tatort in der Bonifatiusstraße ergaben, dass sich das Duo auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem verschlossenen Pkw verschafft und aus dem Innenraum Bargeld gestohlen hatte.

Die weiteren Ermittlungen, im Rahmen derer auch überprüft wird, inwieweit die Tatverdächtigen für vergangene Straftaten rund um Fahrzeuge verantwortlich sein könnten, hat nun die Ermittlungsgruppe der Kelkheimer Polizei übernommen. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstagvormittag wieder entlassen.

2. Falscher Handwerker geht leer aus, Kriftel, Friedrich-Ebert-Straße, Dienstag, 21.04.2020, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 22.04.2020, 09:45 Uhr

(jn)In Kriftel ist ein bislang unbekannte Betrüger, der sich als Handwerker ausgegeben hat, in den vergangenen Tagen leer ausgegangen. Der Unbekannte hatte eine in der Friedrich-Ebert-Straße wohnhafte Seniorin kontaktiert und behauptet, er müsse sich um Abwasserprobleme im Einfamilienhaus der Dame kümmern. Hierfür gewährte sie dem potentiellen Täter Zutritt zu ihrem Wohnhaus, welches er daraufhin angeblich fachmännisch untersuchte. Letztendlich bestand er auf eine Vorabzahlung in Höhe von 4.000 Euro für benötigtes Material. Glücklicherweise hatte die über 80-jährige Frau nicht ausreichend Bargeld zuhause, woraufhin sich der Täter zunächst verabschiedete, der Geschädigten die Visitenkarte eines echten Handwerkbetriebes übergab und erst am nächsten Tag wieder auftauchte. Mittlerweile war die Seniorin jedoch skeptisch geworden und ließ den Betrüger, der mit einem weißen Kastenwagen vorgefahren war, abblitzen. Das Fahrzeug soll rundherum mit farbenfrohen Schriftzügen unterschiedlicher Internetadressen beklebt gewesen sein. Zudem soll der Unbekannte etwa 50 Jahre alt und ca. 1,60 Meter groß gewesen sein, eine kräftige Figur sowie kurze schwarze Haare gehabt und mitteleuropäisch ausgesehen haben. Bekleidet sei er mit schwarzer Arbeitskleidung gewesen.

Die Polizei warnt immer wieder vor falschen Handwerkern und gibt dazu folgende Hinweise, damit Sie nicht zum Opfer von derartigen Trickbetrügern oder Trickdieben werden:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand.

- Lassen Sie Handwerker und Ableser nur dann herein, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind.

- Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, notfalls auch energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Pflegen Sie als jüngerer Mensch Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

- Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Angehörigen über diese Betrugsform zu informieren und darüber zu sprechen.

- Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren.

3. Erfolglos an Bankbriefkasten gehebelt, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, festgestellt am Dienstag, 21.04.2020, 17:45 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben bis Dienstagnachmittag versucht, den Briefkasten der Bankfiliale in der Frankfurter Straße in Kelkheim aufzuhebeln. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Täter bei dem Versuch, den für den Einwurf von Überweisungsträgern genutzten Kasten gewaltsam zu öffnen einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursacht. Hierbei waren sie jedoch gescheitert und unverrichteter Dinge wieder abgezogen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

4. Blitzableiter von Schulgebäude beschädigt, Hofheim am Taunus, Marxheim, Stormstraße, Dienstag, 21.04.2020, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 22.04.2020, 06:15 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben unbekannte Täter das Blitzableitersystem der Gesamtschule "Am Rosenberg" im Hofheimer Stadtteil Marxheim beschädigt. Allem Anschein nach waren der oder die Täter auf das Schulgelände in der Stormstraße geklettert und hatten im Anschluss die Blitzfangstangen auf dem Dach der Sporthalle beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 mit der Polizeistation in Hofheim in Verbindung zu setzen.

5. Rollerdiebstahl scheitert, Hofheim am Taunus, Marxheim, Ahornstraße, Dienstag, 21.04.2020, 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(jn)Ein oder mehrere Rollerdiebe sind am Dienstagabend damit gescheitert, ein Moped auf dem Parkplatz eines Hofheimer Lebensmittelgeschäftes zu stehlen. Der Rollerbesitzer zeigte die Tat am Folgetag an und berichtete, dass er sein graues Zweirad von Peugeot um 21:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Ahornstraße abgestellt hatte. Als er etwa 30 Minuten später zu seinem Roller zurückkehrte, stellte er Beschädigungen fest, die augenscheinlich beim Versuch entstanden waren, das Zündschloss zu manipulieren und in der Folge zu starten. Von den Tätern fehlt jede Spur, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

6. Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin endet im Krankenhaus, Eschborn, Spessartweg, Vogelsbergweg, Mittwoch, 22.04.2020, 14:09 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Eschborn ein Unfall zwischen einem 15-jährigen Radfahrer und einer 69-jährigen Fußgängerin, der zur Folge hatte, dass die 69-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Den Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge befuhr der 15-Jährige um kurz nach 14:00 Uhr den Spessartweg von der Odenwaldstraße kommend in Richtung Vogelsbergweg, während die Fußgängerin zeitgleich den Vogelsbergweg in Richtung Rödelheimer Straße entlanglief. Aus bisher nicht näher bekannten Gründen kam es an der Kreuzung Spessartweg / Vogelsbergweg zu einer Kollision der beiden. Während die Frau zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, erlitt der Radler nur leichtere Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell