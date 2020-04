PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 22.04.2020

Hofheim (ots)

1. Anhänger samt Pkw entwendet, Hattersheim am Main, Hofheimer Straße, Samstag, 18.04.2020, 10:00 Uhr bis Dienstag, 21.04.2020, 22:15 Uhr

(jn)Seit Dienstagabend ist in Hattersheim ein Anhänger samt Pkw verschwunden. Der Anhänger, auf dem ein abgemeldeter BMW älteren Baujahres aufgeladen war, stand seit Samstagvormittag in der Hofheimer Straße. Als der Besitzer am späten Dienstagabend zu seinem Gefährt zurückkehren wollte, musste er feststellen, dass es allem Anschein nach gestohlen worden war. An dem Anhänger des Herstellers "Anssems", Typ TS-2000 war das rumänische Kennzeichen TM-31-TEG montiert. Der Wert der Beute dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der Tat oder dem Anhänger werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

2. Enkeltrickbetrüger gehen leer aus, Bad Soden, Hofheim, Dienstag, 21.04.2020

(jn)Erfreulicherweise leer ausgegangen sind im Verlauf des Dienstages Kriminelle, die sich am Telefon als Familienangehörige ausgegeben haben und es bekanntlich auf das Geld ihrer potentiellen Opfer abgesehen hatten. Sowohl in Bad Soden als auch in Hofheim kontaktierten die Betrüger ältere Personen und gaben sich als nahestehende Bekannte oder Enkel aus. Angeblich sei man derzeit in einer finanziell misslichen Lage und benötige deshalb dringend einen fünfstelligen Betrag. Eine Angerufene vermutete zunächst tatsächlich eine Bekannte, als dann aber eine Forderung nach Geld aufkam, schöpfte sie Verdacht, beendete das Gespräch und informierte die Polizei. Damit handelte sie vorbildlich.

Die "Spielarten" der als "Enkeltrick" bekannten Betrugsmasche sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter!

3. Einbrecher flüchten mit leeren Händen, Hofheim am Taunus, Marxheim Rheingaustraße, Nacht zum Montag, 20.04.2020

(jn)In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter versucht, in ein Bürogebäude in Hofheim, Marxheim einzubrechen. Abgesehen hatten es die Einbrecher auf ein umzäuntes Firmengelände, im Feldbereich zwischen Marxheim und Weilbach, welches auf unbekannte Art und Weise betreten wurde. Hier machten sich die Täter dann gewaltsam an einem Fenster sowie der Eingangstür des Büros zu schaffen, wobei sie aufgrund vorhandener Sicherheitseinrichtungen scheiterten. Letztendlich erfolgreich waren die Unbekannten an einer dortigen Grillhütte, die sie aufbrachen. Da sie auch hier keine Beute auffanden, flüchteten sie mit leeren Händen und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

