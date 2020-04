PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 21.04.2020

Hofheim (ots)

1. Sachschaden nach Mülltonnenbrand, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Montag, 20.04.2020, gegen 22:00 Uhr

(jn)Bei einem Mülltonnenbrand in Schwalbach ist am Montagabend ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. Kurz nach 22:00 Uhr hatte ein Zeuge das Feuer entdeckt und in der Folge die Feuerwehr informiert, welche die drei brennenden Großraummülltonnen am Marktplatz ablöschte. Die Polizei geht davon aus, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Papiercontainer in Brand gesetzt haben, wobei das Feuer im weiteren Verlauf zwei Abfallbehälter beschädigte. Entsprechend ermittelt die Kriminalpolizei in Hofheim nun wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung durch Feuer.

Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zur Entstehung des Brandes machen können oder am Montagabend verdächtige Beobachtungen in Schwalbach gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 06192 / 2079 - 0 bei der Polizei zu melden.

2. Drogenfund bei Personenkontrolle, Hofheim am Taunus, Langenhain, Viehweideweg, Montag, 20.04.2020, 19:00 Uhr

(jn)Mitarbeiter der Ordnungspolizei haben am Montagabend in Hofheim, Langenhain Drogen bei einer Personenkontrolle aufgefunden. Gegen 19:00 Uhr entschieden sich die Ordnungshüter für die Kontrolle eines 17-jährigen Frankfurters und einer 19-jährigen Frankfurterin, die sich am Spielplatz im Viehweideweg aufhielten. Die Kontrolle brachte dann Cannabis, einen Elektroschocker sowie ein Tierabwehrspray zum Vorschein, welches der 17-Jährige bei sich hatte. Die Drogen und Waffen wurden sichergestellt. Gegen den 17-jährigen Delinquenten wird nun wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz ermittelt.

3. VW Golf bei Unfallflucht schwer beschädigt, Hofheim am Taunus, Langenhain, Wallauer Straße, Samstag, 18.04.2020, 08:30 Uhr bis Montag, 20.04.2020, 11:15 Uhr

(jn)In den zurückliegenden Tagen ist im Hofheimer Stadtteil Langenhain ein VW Golf bei einem Unfall schwer beschädigt worden. Vom Unfallverursacher fehlt indes jede Spur, da sich dieser nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der beschädigte Golf parkte zwischen Samstagmorgen und Montagvormittag in der Wallauer Straße auf Höhe der Hausnummer 5. In diesem Zeitraum muss den Spuren an der Unfallstelle zufolge ein weiteres bislang unbekanntes Fahrzeug mit der Front des VW zusammengestoßen sein und dabei die gesamte Front abgerissen sowie die Fahrerseite zerkratzt haben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Der Regionale Verkehrsdienst hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell