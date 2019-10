Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall am Freitag

Rheine (ots)

Am Einmündungsbereich Windthorstsraße/Ferdinandstraße ist am Freitagnachmittag (11.10.2019) ein PKW mit einer Fahrradfahrerin kollidiert. Dabei erlitt die 80-jährige Zweiradfahrerin schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Rheinenserin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau hatte den Schilderungen zufolge gegen 15.15 Uhr, von der Parkstraße kommend, die Einmündung gerade passiert. In dem Moment kam ein 23-jähriger Autofahrer aus Rheine rechts aus der Ferdinandstraße. Am PKW und am Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

