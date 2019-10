Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Sonntag (13.10.2019), um 03.20 Uhr, auf der Münsterstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Motorradfahrer fuhr mit einem hellen Motorrad mit stark überhöhter Geschwindigkeit, geschätzt 80 bis 100 km/h, in Richtung Innenstadt. Teilweise fuhr er dabei nur auf dem Hinterrad. In zwei Kreuzungsbereichen fuhr er trotz Rotlicht anzeigender Ampel links an einer Verkehrsinsel vorbei und überholte mehrere Fahrzeuge. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem Motorrad bzw. dem Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

