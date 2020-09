Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Dachstuhlbrand++Handtaschendiebstahl++ Betrügerische Anrufe (2)++

Moormerland - Verkehrsunfallflucht Moormerland - Am 31.08.2020 gegen 19:30 Uhr kam es in der Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die 18-jährige Moormerländerin befuhr die Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Königstraße auf dem für sie linken Fahrradweg, als aus der Einfahrt zum dortigen Rathaus ein Pkw herannahte und in Fahrtrichtung Heinrich-Lübke-Straße auf die Straße einbog. Dabei übersah er die Radfahrerin, welche stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Durch das starke Bremsmanöver stürzte die junge Frau und verletzte sich an den Händen. Der beteiligte Fahrzeugführer, von welchem bekannt ist, dass es sich um eine männliche Person gehandelt haben soll, entfernte sich mit einem älteren VW Polo vom Unfallort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Nach dem Vorfall begaben sich mehrere Passanten zu der jungen Frau, um ihr Unterstützung anzubieten. Da sich diese Helfer auch zur Unfallzeit in direkter örtlicher Nähe befunden und das Geschehen beobachtet haben müssten, bitte die Polizei Moormerland um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle.

Emden - Dachstuhlbrand Emden - Am 02.09.2020 um 23:40 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Cirksenastraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Brandherd im Bereich des Dachbodens und wurde aufgrund starker Rauchentwicklung von den Bewohnern des Hauses bemerkt. Die umgehend verständigte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, so dass größere Gebäudeschäden vermieden werden konnten. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus verbracht, konnte aber zeitnah wieder entlassen werden. Die Polizei hat die Tatörtlichkeit aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Emden - Handtaschendiebstahl Emden - Am 02.09.2020 um 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Wilhelm-Raabe-Straße zu dem Diebstahl einer Handtasche. Die 74-jährige Geschädigte aus Emden hatte ihre Handtasche in den mitgeführten Einkaufswagen gelegt und sich zum Öffnen ihres Autos kurz von diesem weggedreht. Dieser kurze Moment wurde von einer derzeit unbekannten Person genutzt, um die Handtasche zu entwenden und unerkannt zu entfliehen. Neben verschieden persönlichen Gegenständen und Papieren befand sich auch eine zweistellige Bargeldsumme in der Tasche. Wenig später konnte die Handtasche im Nahbereich wieder aufgefunden werden, jedoch war der Bargeldbetrag entwendet worden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, dass besonders beim Einkaufen auf Wertsachen und Handtaschen geachtet werden sollte. Da man beim Einkaufen oftmals abgelenkt ist, nutzen Täter die kurze Phase der Unachtsamkeit und greifen blitzschnell zu.

Landkreis Leer - Betrügerische Anrufe Landkreis Leer - Am 01.09.2020 ist es im Landkreis Leer zu Anrufen mit betrügerischer Absicht gekommen. In Stadtgebiet von Leer wurde ein 76-jähriger Mann von einer Telefonnummer mit Auslandskennung angerufen, welchem angeboten wurde, die Konditionen seines Stromtarifes zu verbessern. Zu diesem Zweck wurde nach der Vertragsnummer befragt. Der angerufenen Leeraner reagierte gut und verweigerte die Angabe jeglicher Daten, so dass es zu keinem Schaden kam. In einem weiteren Fall gab es einen Anruf bei einem 69-jährigen Mann aus Uplengen. Diesem wurde vorgegaukelt, dass sein Girokonto gehackt wurde und dringend Rückbuchungen erforderlich seien. Dazu wurden sogenannte TAN-Nummer abgefragt, die als Identifizierung im Online-Banking erforderlich sind. Da sich der Mann aus Uplengen Sorgen um sein Konto machte, gab er die gewünschten Informationen heraus. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Bürger und Bürgerinnen niemals persönliche Daten am Telefon herausgeben sollen. Diese erlangten Daten werden anschließend zur Begehung von Vermögensstraftaten genutzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Polizeidienststellen

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104/114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell