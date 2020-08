Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Diebe stahlen Audi Cabrio

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 09.00 Uhr, drangen Unbekannte in das Büro eines Autohändlers an der Grenzstraße ein.

Die Einbrecher stahlen unter anderem Schlüssel zu einem schwarzen Audi 80 Cabrio (Bauj. 1994) und fuhren das Auto anschließend vom Gelände.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

