Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto bleibt in Hecke stecken

Willebadessen-Peckelsheim (ots)

In Willebadessen-Peckelsheim ist in der Nacht zu Mittwoch, 12. August, ein Renault Clio in eine Hecke gefahren und darin stecken geblieben. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Der 26-jährige Fahrer war am Mittwoch, 12. August, gegen 1.20 Uhr mit seinem Clio in Peckelsheim auf der Schweckhausener Straße in Richtung Schweckhausen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve noch innerhalb des Ortes geriet er auf die Gegenfahrbahn, fuhr über den Gehweg und kam in einer Hecke zum Stehen. Er zog sich dabei leichte Verletzungen durch den Sicherheitsgurt zu.

Da vor Ort nicht geklärt werden konnte, ob es an dem Fahrzeug womöglich technische Probleme mit der Lenkung gegeben hat, wurde der Renault durch die Polizei zur weiteren Überprüfung sichergestellt. /nig

