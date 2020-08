Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegen Maskenpflicht verstoßen

Warburg (ots)

In einem Baumarkt in Warburg wurde am Montag, 10. August, gegen 13 Uhr ein Mitarbeiter auf einen Kunden aufmerksam, weil dieser trotz Pflicht in dem Markt keine Schutzmaske trug. Der Mitarbeiter sprach ihn an und wies ihn auf die Maskenpflicht hin, worauf der 34-jährige Kunde ausfällig wurde, den Mitarbeiter beleidigte und schubste. Nun erwarten ihn Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidung. /nig

