Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Autos brannten

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Samstag gegen 04.50 Uhr gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei parkende Autos in Brand, die auf einem Hotelparkplatz an der Rathausallee standen.

Da ein Auto unmittelbar am Gebäude parkte und hohe Flammen das Hotel gefährdeten, mussten die Hotelgäste das Objekt verlassen.

Die Fahrzeuge, die im Frontbereich brannten, konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer beschädigte beide Autos stark, am Gebäude entstanden keine Schäden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

