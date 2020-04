Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Holzdiebstähle im Papenteich

Vordorf / Rötgesbüttel (ots)

Vordorf / Rötgesbüttel 13.02. - 16.04.2020

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Fällen von Holzdiebstahl in der Samtgemeinde Papenteich. Tatorte waren die Gemarkungen Vordorf und Rötgesbüttel.

Im Zeitraum zwischen dem 13. Februar und dem 16. April entwendeten bislang unbekannte Täter 12 Raummeter Holz, das am Waldrand nördlich von Vordorf gelagert war. Der Wert des gestohlenen Holzes beläuft sich auf rund 270 Euro.

Zwischen dem 11. April und dem 13. April wurde im Waldgebiet Maaßel, an der Kreissstraße 48 bei Rötgesbüttel, ein Raummeter Eichenholz in 30-Zentimeter-Stücken entwendet. Der Geschädigte, ein 80-jähriger aus Adenbüttel, hatte das Holz im Wert von rund 40 Euro am 11. April zum Abtransport unweit der Kreisstraße zum Abtransport aufgeschichtet und den Diebstahl am 13 April bemerkt.

Um sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen bittet die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell