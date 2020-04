Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in der Gifhorner Innenstadt

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Bodemannstraße 18.04.2020, 22.40 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am späten Samstagabend in der Gifhorner Innenstadt ereignet hat.

Gegen 22.40 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw, vermutlich einem blauen VW Golf Variant oder Passat Variant, auf der Bodemannstraße in Richtung Lindenstraße. Nach der leichten Linkskurve in Höhe der Hausnummer 22 kam er zu weit nach rechts vom Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem dort geparkten, roten Nissan Micra. Die Schadenshöhe an dem Kleinwagen beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort. Dessen Pkw dürfte erhebliche Beschädigungen vorne rechts aufweisen.

Um sachdienliche Hinweise zum Verursacher bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

