Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrradkontrollen in der Fußgängerzone

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Steinweg 18.04.2020, 11.10 Uhr bis 12.10 Uhr

Mehrere Polizisten des Einsatz- und Streifendienstes führten am Samstagvormittag in der Gifhorner Fußgängerzone eine Stunde lang an verschiedenen Stellen Fahrradkontrollen durch.

Aufgrund des guten Wetters und des gut besuchten Wochenmarktes war die Fußgängerzone hoch frequentiert. Zwei Beamte hatten sich in Höhe des Kaufhauses Schütte aufgestellt, zwei weitere schräg gegenüber der Drogerie Rossmann.

Es konnten insgesamt zehn Radler fahrend angetroffen werden. Fünf Betroffene wurden mündlich verwarnt, weitere fünf Verstöße wurden gebührenpflichtig geahndet.

