POL-WES: Rheinberg - Sachbeschädigung durch Feuer

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Sonntag gegen 17:45 Uhr entdeckte ein 22-jähriger Landwirt aus Rheinberg ein Feuer auf dem Reifen eines abgestelten Gülleanhängers. Das Fahrzeug stand auf einer Wiese an der Straße "Krähenkamp" in Rheinberg-Budberg. Als der Mann dort mit seinem Ackerschlepper vorbeifuhr bemerkte er Brandgeruch. Er stellte fest, das sich eine kleine Flamme am hinteren rechten Reifen befand. Die Flamme löschte er selbstständig. Es entstand geringer Sachschaden. Passanten berichteten ihm, das sich kurz zuvor zwei Personen an dem Gülleanhänger aufgehalten hatten. Möglicherweise handelte es sich dabei um die gleichen Personen, die ihm bereits in der Mittagszeit dort auf dem Krähenkamp entgegen kamen. Beschreibung der Personen :

- männlich - zwischen 13 und 15 Jahre alt - eine Person war mit einem Elektroroller unterwegs - die andere Person war mit einem Fahrrad unterwegs - eine Person trug eine Basecap.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Rheinberg unter Tel: 02843-9276-0 entgegen.

