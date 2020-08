Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn -Straßenraub - Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Samstag, 22.08.2020, gegen 03:15 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn auf der Grevenstraße Opfer eines Raubes. Der 32-Jährige stand vor seinem PKW als er von hinten durch eine Personengruppe angesprochen wurde. Die sechs männlichen Personen bedrohten den Mann und forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Auf dem Boden liegend wurde das Opfer getreten und durchsucht. Die Täter entwendeten das Smartphone und den PKW Schlüssel des Opfers und rannten weg. Zu den Tätern konnte der 32-Jährige nur sagen, dass es Männer waren die sich untereinander in ausländischer Sprache unterhielten. Weitere Angaben zu den Tätern konnten nicht erlangt werden. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer der Polizei in Moers, 02841-1710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell