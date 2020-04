Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt, Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots)

Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Karlsruher Oststadt beschädigt. In der Steinstraße wurden nach bisherigem Ermittlungsstand mindestens 5 Fahrzeuge von der Gehwegseite aus zerkratzt. Der oder die Täte hinterließen dabei einen Schaden von mehreren tausend Euro. Wer Hinweise hierzu geben kann, wird, wie mögliche weitere Geschädigte, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Markplatz Telefon 0721/6663311 in Verbindung zu setzen.

