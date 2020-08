Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Dinslaken - Tasse, Tinte und durstige Täter

Moers/Dinslaken (ots)

Die Polizei im Kreis Wesel hat manchmal mit sehr ungewöhnlichen "Fällen" zu tun. Die folgenden Taten haben Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Wochen bei uns angezeigt:

Eine 32-jährige Frau rief die Polizei zu sich in ihr Büro im Moerser Stadtteil Hochstraß. In den Räumen hatten sie und ihr Ex-Freund sich gestritten. Während der Auseinandersetzung griff der Mann zu einer Porzellantasse und warf diese gegen die Fensterscheibe des Büros. Anschließend war er über den Hinterhof geflüchtet. Die Frau blieb unverletzt, nur die Fensterscheibe hatte Risse bekommen. Die Risse in der Fensterscheibe kann man reparieren...

Die Polizei in Dinslaken hatte es mit offenbar sehr durstigen Tätern zu tun. Zwei Männer sind mit einem Auto bei einem Getränkemarkt vorgefahren. Sie gingen in das Geschäft. Einer der Männer verwickelte die Mitarbeiterin des Marktes in ein Gespräch. Der andere Täter versuchte, in einem Einkaufswagen acht Paletten Getränkedosen "Whisky-Cola" aus dem Markt herauszuschieben. Als die Mitarbeiterin das entdeckte, flüchteten beide Täter aus dem Markt: Zum Glück ohne die Beute. Ob die Täter "Jack & Daniel´s" hießen ist nicht bekannt.

Der Mieter eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Unbekannte Täter hatten die Kanten seiner Waschmaschine angesägt und die Tür wahrscheinlich mit einem Feuerzeug angesengt. Als er an einem anderen Tag seine Wäsche aus der Maschine holen wollte, hatte jemand volle Tintenpatronen in die Maschine gegeben. Dadurch hatte sich die komplette Wäsche verfärbt. Über solche Täter kann man sich wirklich schwarz ärgern!

