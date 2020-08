Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Sozia bei Kradunfall schwer verletzt

Alpen (ots)

Am Abend des 20.08.2020 ereignete sich gegen 19.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Alpen-Veen. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Sonsbeck befuhr mit seiner 34-jährigen Sozia die Straße Leuchtefurth in Richtung Winnenthaler Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 41-Jährige die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde die 34-jährige Beifahrerin aus Sonsbeck schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einer Duisburger Unfallklinik geflogen. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zu einem Weseler Krankenhaus verbracht. An dem Kraftrad entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842/934-0 in Verbindung zu setzen.

