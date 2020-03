Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Einfamilienhauses in Dittelsheim-Heßloch am 27.02.2020 Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Worms (ots)

Wie die Polizei Alzey berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131673/4531729), brannte in der Nacht vom 27.02.2020 der Dachstuhl eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung in den edlen Weingärten in Dittelsheim-Heßloch. Der 70-jährige Mieter der Einliegerwohnung im Dachgeschoss erlitt hierbei eine Rauchgasvergiftung und wurde letztlich durch die Feuerwehr mittels Leiter gerettet.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch am gleichen Tag durch die Kriminalpolizei in Worms übernommen. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz erfolgten Untersuchungen am Brandort mit Experten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz. Aufgrund der Ermittlungserkenntnisse ergab sich der Verdacht, dass vorliegend ein fahrlässiger Umgang mit Asche brandursächlich gewesen sein dürfte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell