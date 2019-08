Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Zwei Verletzte bei Unfall auf B 218

Ostercappeln (ots)

Eine 65 Jahre alte Autofahrerin war am Montagmittag (14.10 Uhr) auf der B 218 von Leckermühle in Richtung Venne unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und auf eine Seitenschutzplanke. Sie fuhr mit ihrem Toyota einige Meter auf der Schutzplanke weiter, bevor das Auto auf die Fahrerseite kippte und auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand kam. Ersthelfer befreiten die 65-Jährige und ihren 6 Jahre alten Beifahrer aus dem Auto. Rettungswagen brachten die beiden Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vorübergehend voll gesperrt werden, bevor der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden konnte.

