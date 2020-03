Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern auf der K47

Hamm am Rhein (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der K47 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern. Die beiden 16-jährigen befuhren hintereinander die K47 von Eich kommend in Richtung Hamm am Rhein. Kurz nach der Ortseinfahrt kam es zu einem Auffahrunfall infolgedessen beide Motorradfahrer stürzten. Beide Fahrer erlitten glücklicherweise lediglich Schmerzen im Becken- und Schulterbereich und wurden mittels Rettungshubschrauber und Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell