POL-PDWO: Osthofen - Nachtrag ## Täterfahndung nach Tankstellenraub

Worms (ots)

Am vergangenen Montag, um 20:15 Uhr verübte ein unbekannter Täter einen bewaffneten Raubüberfall auf die TOTAL-Tankstelle in der Rheinstraße; wir berichteten: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/tankstellenraub-in-osthofen/. Nach Auswertung der Videoüberwachungsanlage in der Tankstelle fahndet die Polizei Worms jetzt mit den Bildern der Überwachungskamera nach dem Täter: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/tankstellenraub-in-osthofen/.

Mit den Auffälligkeiten der Täterkleidung erhofft sich die Kriminalinspektion Worms sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters unter der Rufnummer 06241/852-0. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

