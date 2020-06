POL-PDLD: Lustadt - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Polizeidirektion Landau

Ein Zeuge meldete am Samstagmittag gegen 12 Uhr der Polizeiinspektion Germersheim zwei männliche Personen im Ortsbereich Lustadt, welche Drogen konsumierten und im Anschluss in ein Auto einstiegen und davonfuhren. Der 24 - jährige Fahrer und sein 18 - jähriger Beifahrer wurden in Landau gestoppt und durch die Polizeibeamten kontrolliert. Der Fahrer räumte den zeitnahen Konsum von Cannabis und Kokain ein. Des Weiteren wurde in dem Auto noch eine geringe Menge Cannabis gefunden, welche dem Beifahrer zugeordnet werden konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

