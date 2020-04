Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 65-Jährige greift Polizeibeamtin an

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag beobachteten eine Polizeistreife an der Rosendahler Straße eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Die beiden Beteiligten schrien sich lautstark an und rissen augenscheinlich an einer Handtasche. Um den Sachverhalt zu klären, stiegen die Polizeibeamtinnen aus und gingen auf die Frauen zu. Als eine der Frauen die Polizei erkannte, wollte diese sich entfernen. Eine Polizeibeamtin stellte sich ihr daraufhin in den Weg und erhielt unvermittelt einen Schlag mit der Faust ins Gesicht. Die 65-Jährige wurde daraufhin am Streifenwagen fixiert und zur Polizeiwache gebracht. Da sie augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie verblieb zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam. Eine Befragung der anderen Beteiligten, die 62-jährige Schwester der Angreiferin, ergab, dass die Aggressivität ihrer Schwester mit der zunehmenden Alkoholisierung immer mehr gestiegen sei. Die 25-jährige Polizeibeamtin wurde bei dem Angriff leicht verletzt, verblieb jedoch dienstfähig.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell