POL-EN: Schwelm- Jugendliche zerstören Fensterscheiben an Schule

Schwelm (ots)

Ein 30-jährige Zeugin hörte am Montag, gegen 18:30 Uhr, bei ihrem Spaziergang mit dem Hund an der Holthausstraße ein lautes Klirren aus Richtung eines leerstehenden Schulgebäudes. Kurz danach sah sie eine Gruppe Jugendlicher, zwei Jungen, drei Mädchen, aus Richtung Schule davonlaufen. Die Jugendlichen sollen eine Flasche Vodka und Jägermeister mit sich geführt haben. An der Schule wurden insgesamt drei Glasscheiben am Schulgebäude eingeworfen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos.

Folgende Beschreibung konnte abgegeben werden: Alle etwa 18-20 Jahre alt 1. Person: blonde Haare, weiblich 2. Person: braune Haare, weiblich 3. Person: dunkel braune Haare, weiblich 4. und 5. Person: männlich, einer trug eine graue Mütze

