Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schreck für Hausbewohner - Trockner brannte

Moers (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr stellte ein 40-jähriger Moerser in einem Mehrfamilienhaus am Goldaper Weg Brandgeruch fest.

Als auch noch ein Brandmelder auslöste, warnte er die Mitbewohner, die das Haus unverletzt verließen.

Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand anschließend zügig unter Kontrolle. Ursache für das Feuer war ein im Keller in Brand geratener Trockner. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Nach dem Einsatz der Feuerwehr konnten die Hausbewohner in die Wohnungen zurückkehren.

