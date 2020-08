Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - exhibitionistische Handlung am Schwafheimer See

Moers (ots)

Am 21.08.2020, gegen 15:00 Uhr, befand sich eine 26-jährige Frau aus Moers auf einer Liegewiese am Schwafheimer See. Eine männliche Person, die sich im Gebüsch an der Liegewiese aufhielt, zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Anschließend flüchtete die Person mit einem silbernen Damenrad mit Gepäckträger in Richtung Siedweg. Personenbeschreibung: südländisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, schwarze Haare, kein Bart, keine Brille, bekleidet mit dunklem Basecap, dunklem T-Shirt ohne Aufschrift, blaue Jeanshose. Hinweise zum Täter werden erbeten unter der Tel.-Nummer 02841 1710, bei der Polizeiwache Moers.

