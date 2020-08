POL-WES: Hamminkeln - Brand einer Lagerhalle - Mann wurde lebensgefährlich verletzt

Kreispolizeibehörde Wesel

Samstag gegen 13:40 Uhr brannte einer Lagerhalle in Loikum auf der Isselburger Straße. Bei Reparaturarbeiten an einem Kfz in einer ca. 35 m x 15 m großen Lagerhalle kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Ein 43-jähriger Mann aus Bocholt, wurde durch den Brand lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Duisburg. Fünf weitere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle bereits im Vollbrand. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die zuständige Staats- anwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Brandsachverständigen an.

