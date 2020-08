Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Dieseldiebstahl

Zwischen Donnerstag, 20. August 2020, 19.30 Uhr und Freitag, 21. August 2020, 06.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Friesoyther Straße zu einem Dieseldiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter brach den Tank eines LKW der Marke Volvo auf und entwendete aus diesem etwa 400 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag, 21. August 2020, kam es um 05.15 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte von der Friesoyther Straße aus nach links auf die B72 auffahren. Hierbei übersah er eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel, die ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Die Garrelerin, ihr 59-jähriger Beifahrer, und ein 20-jähriger Beifahrer des Cloppenburgers wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

