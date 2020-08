Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen/ Dwergte- Holztreppe eines Stelzenhauses beschädigt

Zwischen Mittwoch, 19. August 2020, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 20. August 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Teichweg beim dortigen Badesee eines Ferienparks zu einer Sachbeschädigung. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Holztreppe eines Stelzenhauses der Badeaufsicht beschädigt, in dem auf einer Stufe ein kleines Feuer entzündet wurde. An der Holzstufe sowie auf dem Holzboden der Aussichtsplattform entstand leichter Schaden. Dieser wird auf 250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Cappeln- Brennender Baumstumpf auf Müllbehälter

Am Donnerstag, 20. August 2020, gegen 10.00 Uhr, kam es an der Brookstraße in Höhe eines Fußweges zu einer Kläranlage zu einem Brand. Durch eine Joggerin wurde ein brennender Baumstumpf auf einem Metallabfallkorb festgestellt. Der Brand wurde mit eigenen Mitteln gelöscht. Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Cappeln wurde über den Brand informiert. Dieser überprüfte nochmals die Brandstelle und löschte den Baumstumpf sicherheitshalber nochmals ab. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Am Donnerstag, 20. August 2020, zwischen 17.05 Uhr und 17.25 Uhr, kam es in der Potsdamer Straße bei einem dort leerstehenden Gebäude zu einer Sachbeschädigung sowie zu einem Hausfriedensbruch. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Glasscheibe ein und verschaffte sich so Zugang zum leerstehenden Gebäude. Zudem wurde eine Doppelglastür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Verdacht Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 20. August 2020, gegen 21.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 19-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg. Bei der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Bei der Durchführung eines Vortestes, stellte ein Polizeibeamter fest, dass der 19-Jährige einen Beutel mit einer unbekannten Flüssigkeit bei sich führte, um vermutlich damit den Vortest zu manipulieren. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Ergebnisse zur Blutuntersuchung stehen aus.

Molbergen- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 20. August 2020, gegen 21.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 28-jährigen PKW-Fahrer aus Molbergen in der Dwergter Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 19. August 2020, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 20. August 2020, 06.00 Uhr, kam es in der Straße Zur Basilika auf dem Parkplatz des dortigen Finanzamtes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf dem Parkplatz einbetonierten Mülleimer. Anschließend entfernte sich dieser vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

