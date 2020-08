Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg- Diebstahl aus Neubau

Zwischen Mittwoch, 19. August 2020, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 20. August 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Rosengärten bei einem dortigen Neubau zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Inneren des Neubaus und entwendete aus diesem diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Diebstahl aus Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 20. August 2020, zwischen 06.40 Uhr und 07.30 Uhr, kam es in der Potsdamer Straße bei einem dortigen Einfamilienwohnhaus zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter betrat über eine offene Terrassentür das Wohnhaus und entwendete aus diesem ein Mobiltelefon sowie einen Schlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Mülleimer geriet in Brand

Am Donnerstag, 20. August 2020, gegen 04.57 Uhr, wurde der Polizei ein qualmender Mülleimer vor einer Postfiliale in der Bahnhofstraße gemeldet. Der anfängliche Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg, welche mit einem Fahrzeug und 15 Einsatzkräften ausrückte, gelöscht werden. Ein Sachschaden am Mülleimer ist nicht entstanden. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600).

