Visbek - Rauchentwicklung in Wohnhaus

Am Mittwoch, 19. August 2020, kam es gegen 18.30 Uhr in Astrup in einer Wohnung zu einer Rauchentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt in einer Küche eine Rauchentwicklung verursacht habe. Der 56-jährige Bewohner und seine 56-jährige Frau konnten ein Feuer mit eigenen Mitteln verhindern. Die Feuerwehr Visbek rückte mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus und überprüfte die Küche abschließend. Der 56-jährige wurde zur weiteren Untersuchung hinsichtlich einer Rauchgasvergiftung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 14. August 2020, 14.00 Uhr und Montag, 17. August 2020, 07.00 Uhr kam es am Bahnhof im Bereich einer Verladerampe zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Rampe mit weißer Farbe. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 19. August 2020, kam es zwischen 07.00 und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Im Hofe. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Mercedes C-Klasse, die dort geparkt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

