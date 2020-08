Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 19. August 2020, kam es gegen 08.50 Uhr im Bereich der Einmündung der Dinklager Straße zur Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne und eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne befuhren die Dinklager Straße in Richtung stadteinwärts. Der Fahrradfahrer wechselte unvermittelt vom Radweg auf die Fahrbahn, um auf die Märschendorfer Straße zu gelangen. Daher konnte die Lohnerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er erlitt leicht Verletzungen.

Bakum- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 19. August 2020, gegen 08.55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Schledehausener Straße, Hasenberg und Kirchesch zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Sattelzuges beabsichtigte von der Straße Hasenberg kommend die Schledehausener Straße in Richtung Kirchesch zu überqueren. Hierbei übersah dieser ein von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen PKW eines 67-jährigen Fahrers aus Bakum. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 67-Jährige und seine 62-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen erlitten. Der 63-Jährige blieb unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da sich die Bergung des PKW (Hybridfahrzeug) etwas aufwendiger gestaltete, kam es im Bereich der Unfallstelle zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Am Sattelzug entstand ebenfalls Sachschaden. Der Gesamtschaden wird bisher auf 45000 Euro geschätzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme konnte der 63-jährige Fahrer den Polizeibeamten keinen Führerschein aushändigen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis des 63-Jährigen zum Führen eines Sattelzuges nicht mehr gültig war. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

