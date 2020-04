Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden 15 gefüllte Gasflaschen aus Depot an Wischhafener Tankstelle

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Ostersamstag, 12:00 h und Dienstag, den 14.04., 10:00 h auf das Gelände einer Tankstelle in der Stader Straße in Wischhafen gelangt und haben ein dortiges Gasflaschendepot aufgebrochen.

Aus der Box wurden von dem oder den Tätern dann insgesamt 15 gefüllte Gasflaschen in 11 und 33 kg in den Farben grau und rot entwendet.

Zum Abtransport müssen der oder die Diebe mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten oder sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

