POL-STD: Verstöße gegen die Kontakteinschränkungen über die Osterfeiertage - Polizei schreitet mit Augenmaß aber konsequent ein, Unbekannte brechen Baucontainer in Buxtehude auf

1. Verstöße gegen die Kontakteinschränkungen über die Osterfeiertage - Polizei schreitet mit Augenmaß aber konsequent ein

Im Großen und Ganzen haben sich die Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis Stade über Ostern an die Kontakteinschränkungen gehalten und für behördliche Maßnahmen Verständnis gezeigt. Uneinsichtiges Verhalten zeigten, wenn überhaupt, eher Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden.

Dennoch mussten die Polizeibeamtinnen und -beamten aus den verschiedenen Dienststellen in der Polizeiinspektion Stade und die Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei diverse Male ausrücken um Überprüfungen durchzuführen und einzuschreiten.

Ca. 20 Mal wurden Personengruppen oder Schlägereien bei der Polizei gemeldet und bei anschließenden Kontrollen niemand mehr angetroffen. Die Beamten mussten mehrere Feiern auflösen, fußballspielende Kinder aufklären und geöffnete Geschäfte überprüfen.

Aufgrund des extrem guten Wetters wurden insbesondere die Elbdeiche bei Stadersand und im Alten Land stark frequentiert und dabei die Abstandsregeln zumindest zeitweilig unterschritten. Ansprachen durch die eingesetzten Kräfte führen fast immer zur Einsicht. Das Verständnis für die Maßnahmen sank dabei aber zumindest bei den Einheimischen.

Zunehmend zum Problem wurde der Bereich Altländer Viertel in Stade, wo sich größere Gruppen bewegten. Insbesondere Großfamilien zeigen keinerlei Verständnis und Einsicht für polizeiliche Ansprachen. Konsequentes Agieren war dabei nur mit Einsatz mehrerer Streifenwagen möglich.

Insgesamt mussten die Polizistinnen und Polizisten bei ca. 80 Personen die Identität feststellen, 20 Platzverweise aussprechen und 50 Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstatten. 2 mehrfach aufgefallene, uneinsichtige Jugendliche wurden kurzfristig in Gewahrsam genommen und anschließend ihren Eltern übergeben.

2. Unbekannte brechen Baucontainer in Buxtehude auf

In der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag haben Unbekannte in Buxtehude in der Jahnstraße auf einer dortigen Baustelle drei Baucontainer aufgebrochen und daraus diverses Werkzeug entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

