Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens

Am Dienstag, 18. August 2020, kam es zwischen 11.00 und 20.00 Uhr am Lankumer Ring zum Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen LER-AA 67, das an einem Citroen C1 angebracht war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Brand in einem Baucontainer

Zwischen Freitag, 14. August 2020, 17.00 Uhr und Montag, 17. August 2020, 07.00 Uhr kam es in einem Baucontainer auf einer Baustelle an der St.-Johannes-Straße zu einem Brand. Das Feuer erlosch nach bisherigen Erkenntnissen eigenständig, sodass der Bauwagen nicht vollständig abbrannte. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

