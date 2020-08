Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Visbek- Dachgeschoss eines im Neubauzustand befindliches Mehrparteienwohnhaus geriet in Brand

Am Dienstag, 18. August 2020, gegen 16.48 Uhr, kam es in der Ahlhorner Straße in einem dort im Neubauzustand befindlichen Mehrparteienwohnhaus zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Staffelgeschoss des Mehrparteienwohnhauses in einem Teilbereich zunächst aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung und weiter zu einem offenen Feuer. In der Folge geriet das Dachgeschoss in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Vechta, Visbek und Rechterfeld rückten mit insgesamt 51 Einsatzkräften aus und löschten den Brand. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Der Gesamtschaden wird bislang auf 40000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Lohne- Exhibitionistische Handlungen

Am Montag, 17. August 2020, 15.30 Uhr, kam es an einem Verbindungsweg zwischen der Deichstraße und dem Burgweg im Hopener Wald, kurz vor einer sogenannten Rehwiese, zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Täter. Der männliche Täter wurde beschrieben als ca. 40 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, dunkle Haare, südländisches Aussehen. Dieser soll mit einer dunklen Jeans und einem dunkelblauen Pullover bekleidet gewesen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat möglicherweise auch vor oder nach der Tat in örtlicher Nähe eine Person gesehen, auf die diese Beschreibung zutrifft? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung an Kfz

Zwischen Montag, 17. August 2020, 18.00 Uhr, und Dienstag, 18. August 2020, 11.20 Uhr, zerstachen unbekannte Täter in der Falkenrotter Straße den hinteren rechten Reifen eines Pkw Renault. Das Fahrzeug war auf einem Parkstreifen abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel. 04441-9430.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 18. August 2020, zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Füchteler Straße in Vechta, die Beifahrerseite eines ordnungsgemäß abgeparkten Pkw, Kia cee´d. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne- Körperverletzung

Am Montag, 17. August 2020, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Straße Burgweg zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 63-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne und einem bisher unbekannten PKW-Fahrer zu einem Streit, in dessen weiteren Verlauf der PKW-Fahrer unvermittelt den 63-Jährigen geschlagen haben soll. Der Fahrer sei anschließend wieder in den PKW eingestiegen und habe die Örtlichkeit verlassen. Der PKW-Fahrer wurde beschrieben als männlich, ca. 180cm groß, kurze dunkle Haare, Schnurrbart. Dieser soll einen dunklen Peugeot mit einem Kennzeichen aus Vechta mitgeführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) in Verbindung zu setzen.

Lohne- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 18. August 2020, zwischen 07.00 Uhr und 16.30 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte einen Mercedes-Benz CLA 250, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Der PKW war auf dem Raiffeisenplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 18. August 2020, gegen 18:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen Schullenmoor und Jeddebrok zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage beabsichtigte mit seinem Pkw abzubiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 67-jährigen Pedelec-Fahrer aus Damme auf dem Radweg. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Damme verbracht.

Lohne- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 18. August 2020, gegen 12.15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen Landwehrstraße und Bergweg kam es zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige PKW-Fahrerin aus Quakenbrück beabsichtigte von der Landwehrstraße nach links in den Bergweg einzubiegen. Hierbei übersah diese den entgegenkommenden PKW einer 65-jährigen Fahrerin aus Lohne. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide PKW-Fahrerin sowie eine 73-jährige Beifahrerin im PKW der 52-Jährige leicht verletzt wurden. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Dinklage/ Lohne- Verkehrsüberwachung/ Geschwindigkeitsmessungen

Am Dienstag, 18. August 2020, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Dinklage, Steinfelder Straße, sowie im Bereich Lohne, Bergweg, durch. In Dinklage wurden drei Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 63 km/h. In Lohne wurde fünf Verstöße im Verwarngeldbereich festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 65 km/h.

