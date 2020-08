Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Vechta, des Landkreises Vechta und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zum Stoppelmarkt Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Bilanz zu den gemeinsam durchgeführten Kontrollen; Stadt, Landkreis und Polizei ziehen ein positives Fazit; Gastronomen und Besucher zeigten besonnenes Verhalten +++

Der Stoppelmarkt in Vechta konnte aufgrund der COVID19-Pandemie in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vechta, des Landkreises Vechta und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führten zwischen Mittwoch, 12. August 2020, und Montag, 17. August 2020, gemeinsame Kontrollen auf dem Stoppelmarktgelände sowie im Innenstadtbereich durch, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und die Einhaltung der geltenden Bestimmung zu gewährleisten.

Nach Abschluss der Kontrolltätigkeiten ziehen die Stadt Vechta, der Landkreis Vechta sowie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ein positives Fazit.

Erfreulicherweise konnte festgestellt werden, dass sich die Gäste an die geltenden Corona-Bestimmungen hielten und es zu keinen verbotenen Menschenansammlungen kam. Darüber hinaus waren auch die Feststellungen bei den Gaststätten am Stoppelmarktgelände sowie im Innenstadtbereich durchweg positiv. Einzelne Verbesserungsmöglichkeiten konnten im Dialog aufgezeigt werden. Diese wurden offen angenommen. Trotz des zwischenzeitlich verhältnismäßig großen Besucheraufkommens in den Gaststätten und Betrieben entstand nicht der Eindruck, dass die Abstand- und Hygieneregeln missachtet wurden.

Die Stadt Vechta, der Landkreis Vechta und die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zeigen sich mit dem besonnenen Verhalten der Gastronomen und Besucher äußert zufrieden. Jeder leistete seinen Beitrag, um das Infektionsgeschehen positiv zu beeinflussen.

