Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gemeinde Beuron: Technisches Vorkommnis am Haltepunkt Hausen im Tal

Konstanz (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (ca. 10:15 Uhr) wurde der Bundespolizei in Konstanz ein technisches Vorkommnis am Haltepunkt Hausen im Tal/ Gemeinde Beuron bekannt. Bei der Ankunft der Streife befand sich bereits die Freiwillige Feuerwehr Beuron vor Ort. Eine Diesellok eines Zuges von Donaueschingen nach Hausen im Tal hatte Motoröl verloren. Durch die Feuerwehr wurde am Haltepunkt Öl mittels einer Wanne aufgefangen. Die Bundespolizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Die Gleissperrung konnte um 12:43 Uhr wieder aufgehoben werden, nachdem die Diesellok auf einem Nachbargleis sicher abgestellt worden war. Es kam - bedingt durch die temporäre Gleissperrung - zu bahnbetrieblichen Auswirkungen.

Werle

