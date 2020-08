Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. August 2020, gegen 23.30 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Winkler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Polizeibeamter und ein 25-jähriger Polizeibeamter befuhren mit einem Funkstreifenwagen die Eschstraße, als diesen ein unbeleuchtetes, mit zwei Personen besetztes Fahrrad entgegenkam. Die Polizeibeamten entschlossen sich, die beiden Personen auf dem Fahrrad zu kontrollieren. Nachdem die beiden Personen Anhaltesignale und Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nachkamen und diese weiter den Gehweg der Bürgermeister-Winkler-Straße befuhren, stellten die Polizeibeamten sich in der Bürgermeister-Winkler-Straße am Ende des Gehweges auf. Der herannahende Fahrradfahrer samt Sozius konnte aufgrund mangelhafter Bremsen nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kommen und stieß gegen die Beifahrertür des haltenden Funkstreifenwagens. Anschließend rannten die beiden Personen in unterschiedliche Richtungen weg und konnten im Nahbereich durch weitere Unterstützungskräfte nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrradfahrer wurde beschrieben als männlich, ca. 20 Jahre alt, süd-/osteuropäisches Aussehen, kurzrasierte Haare, bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt, kurze Hose. Der Sozius wurde beschrieben als männlich, jugendliches und süd-/osteuropäisches Aussechen, kurzes bis mittellanges Haar. Der Sachschaden am Funkstreifenwagen wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Emstek- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Montag, 17. August 2020, 17.30 Uhr, und Dienstag, 18. August 2020, 09.30 Uhr, kam es an der Margarethenstraße auf einem dortigen Parkplatz zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die beiden Kennzeichen CLP-MD 112 von einem geparkten Opel Meriva. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen

