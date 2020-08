Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Donnerstag, 13. August 2020, 18.00 Uhr und Freitag, 14. August 2020, 07.30 Uhr kam es in der Straße Habichthorst zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Fahrrad, das auf einem Wohngrundstück neben einem Haus abgestellt war. Es handelte sich um ein Damenrad des Herstellers Kreidler, Modell Vitality. Rahmen, Sattel und Schutzbleche waren schwarz. Außerdem war eine Fahrradtasche angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Vechta - Versuchter Diebstahl von Mobiltelefonen

Am Montag, 17. August 2020, kam es gegen 14.30 Uhr in einem Mobilfunkgeschäft in der Großen Straße zu einem versuchten Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten zwei hochwertige Smartphones aus der Auslage zu entwenden. Sie scheiterten jedoch an der Warensicherung. Als ein Mitarbeiter des Geschäftes auf die beiden Tatverdächtigen zuging, ergriffen diese die Flucht in Richtung Bremer Tor. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Flüchtigen nicht mehr gefasst werden. Der männliche Tatverdächtige wird als etwa 18 bis 22 Jahre alt, 170cm groß und schmächtig beschrieben. Es soll eine dunkle Hautfarbe gehabt und einen süd-osteuropäischen Eindruck gemacht haben. Dazu trug er schwarze, kurze Haare, eine dunkle Schirmmütze, eine dunkle Jacke mit weißem Emblem auf der linken Brust, eine dunkle Hose, einen weißen Gürtel und weiße Schuhe. Die weibliche Tatverdächtige wird ebenfalls als 18-22 Jahre alrt beschrieben. Sie habe einen helleren Teint als der männliche Tatverdächtige gehabt und sei mutmaßliche süd-osteuropäischer Herkunft. Sie habe gefärbte, blonde Haare mit Gelbstich gehabt, die bis über die Schulterblätter lang gewesen seien. Dazu trug sie ein weißes Oberteil. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Betrunken mit nicht versichertem E-Scooter gefahren

Am Montag, 17. August 2020, wurde um 19.49 Uhr ein 34-jähriger Dammer auf der Gramker Straße mit seinem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert gewesen ist. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass der Mann das Gefährt unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 14. August 2020, 18.00 Uhr bis Montag 17. August 2020, 15.00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Wenden/Rückwärtsfahren, in der Falkenrotter Straße in Vechta, gegen die Front einer Sattelzugmaschine der Marke MAN. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04446-1637 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. August 2020, kam es zwischen 17.50 und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wiesenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen BMW 1er, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

