Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 17.August 2020, gegen 14.15 Uhr befuhr ein 42-jähriger Barßeler mit seinem Kleinbus die Barßeler Straße in Richtung Schwaneburger Straße. An Der Kreuzung zum Scheefenkamp missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem PKW eines 61-jährigen Friesoythers, der den Scheefenkamp in Richtung Dr.-Niermann-Straße befuhr. Der Friesoyther wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 16.August 2020, gegen 18.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Deichstraße in Richtung Barßel und stieß dort mit dem linken Aussenspiegel gegen den entgegenkommenden PKW eines 60-jährigen Barßelers. Anschließend flüchtete er in Richtung Johanniterstraße. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Peugeot. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 17.August 2020, gegen 23.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Niederländer mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 401 aus Papenburg kommend in Richtung Oldenburg. An der Kreuzung zur Barßeler Straße missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem PKW, Kia einer 22-jährigen Barßelerin, die die Barßeler Straße in Richtung Harkebrügge befuhr. Die Barßelerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 24300 Euro.

