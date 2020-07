Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 700 Liter Diesel aus Lkw-Tanks abgezapft

Beverungen (ots)

Insgesamt 700 Liter Diesel haben unbekannte Täter aus den Tanks zweier abgestellter Sattelzüge in Beverungen abgezapft. Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 2. Juli, um 14.30 Uhr bis Freitag, 3. Juli, um 7.00 Uhr ereignet haben. In der Straße "Unter der Schirmeke" waren zwei blaue MAN-Zugmaschinen mit Anhänger auf einem Parkstreifen abgestellt, an denen die Tankschlösser aufgebrochen wurden und Diesel aus den Kraftstofftanks abgezapft wurde. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell