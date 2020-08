Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Halen - Reifen von sieben Fahrzeugen zerstochen

Zwischen Sonntag, 16. August 2020, 19.30 Uhr und Montag, 17. August 2020, 08.30 Uhr kam es im Bereich einer Tierarztpraxis an der Hauptstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter zerstach an insgesamt sechs Pkw und einem Anhänger mehrere Reifen mit einem unbekannten Gegenstand. Die Fahrzeuge befanden sich auf dem Gelände der Praxis und davor an der Straße. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

