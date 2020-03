Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag (22.03.2020) in eine Gaststätte an der Gärtnerstraße eingebrochen. Die Täter hebelten gegen 01.50 Uhr ein Fenster der Gaststätte auf und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Als sie sich an den beiden Spielautomaten zu schaffen machten, löste die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute. Einer der Täter war männlich und zirka 170 Zentimeter groß. Er trug eine Kappe, eine helle Jacke, eine schwarze Jogginghose mit einem hellen Streifen auf der Seite, Schuhe mit weißer Sohle und helle Handschuhe. Die zweite Person könnte männlich oder weiblich sein, sie war etwa 165 Zentimeter groß. Sie trug eine helle Jacke, eine helle Jogginghose, schwarze Turnschuhe, vermutlich Marke Adidas, und schwarze Handschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

