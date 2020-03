Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hofen (ots)

Ein Mädchen im Alter von 16 Jahren ist am Freitag (20.03.2020) von einem bislang unbekannten Täter belästigt worden. Sie hielt sich gegen 16.30 Uhr in Begleitung ihrer 15-jährigen Freundin am Max-Eyth-See auf. Dort lernten sie drei Jugendliche kennen, wovon einer der 16-Jährigen gezielt an die Brust fasste. Der Täter ist zirka 16 Jahre alt, er hatte einen Oberlippenbart und war mit einer roten Jogginghose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

