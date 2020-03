Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der am Donnerstagabend (19.03.2020) im Oberen Schlossgarten ein 21 Jahre alter Mann und ein 24 Jahre alter Mann verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen gerieten vor dem Opernhaus gegen 18.55 Uhr mehrere Männer aus bislang unbekanntem Grund mit zwei weiteren Männern in Streit. Dabei wurde der 21-Jährige schwer und der 24-Jährige leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände der Tat sowie die Beteiligung der einzelnen Personen sind bislang unklar und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

